湖北省是新型冠狀病毒肺炎的重災區，大陸有些省城受疫情影響，蝸居在家，很多人高喊「武漢加油」，但生活中卻發現有些湖北或是武漢人，卻被當「過街老鼠」般對待！有一名湖北肖姓貨車運將，就因為貨車掛著湖北車牌讓他寸步難行，各服務區不給進、高速公路交流道也不給下，這名運將就在高速公路上流浪，成了「幽靈貨車」。

到哪都不能停 湖北司機流浪20天回不了家。（圖／一手Video）

這位肖姓貨車運將，今年50歲，是湖北天門人，常年跑貨運，早已習慣在外地過年。他在1月8日起跑長途運輸，期間去了福州、深圳、貴州等地，還在高速公路度過除夕。到了1月25日左右，肖姓運將想要從四川回湖北，但一夜之間，他的湖北車牌卻讓他回不了家，在高速公路流浪近20天。

湖北省疫情蔓延，肖姓運將困高速公路20天。（圖／一手Video）

「我唯一的奢望是，能有個地方讓我停下來，好好的睡一覺，吃一口飯」。車運將哭訴，這些日子像一場噩夢，自己太累了，找不到地方停車，只能一直往前開，連續多日吃不好、睡不好，開車時經常走神。只好不停的打自己耳光，提醒自己好好開車。

所幸在1月29日，運將來到陜西，遇到執勤的民警，民警協助他到附近一個服務區停車場，請防疫人員為肖姓司機做了檢查和消毒，並提供了食物和水。這位湖北司機的事蹟接著在2月7日曝光，引起眾多網友關注與捐款。

湖北貨車司機被困高速20天 網友自發捐款1萬多元。（圖／梨視頻）

目前肖姓運將已經收到捐款10096.6元人民幣，已足夠他最近生活開支。目前一直幫助他的漢中高速交警和服務區還在對接協調。根據漢中高速交警表示，這位運將表示捐助款足夠他本人最近生活了，大家不要再捐款了，可以關注其他需要幫助的人，後續情況會及時反饋大家的。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)