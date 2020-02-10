武漢肺炎讓觀光產業首當其衝，行政院祕書長李孟諺今天舉行跨部會會議，討論紓困及振興方案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，今天會中主要是針對交通運輸餐旅觀光業紓困進行討論，但因疫情陸續變化，討論並未定案，若未來幾天討論順利，不排除在週四的行政院會討論通過。

Kolas表示，今天會議主要是針對交通運輸餐旅觀光討論，但會議結束後尚未拍板，主要是因疫情陸續變化，指揮中心指令不斷更新，如昨日暫緩小三通、今天宣布即日起全面暫緩港澳人士來台，形同港澳來的觀光客也不能再進入台灣，這些事件都會重新影響政策評估，包括紓困項目、紓困說明及清算都要重新來過，所以接下來幾天要有更多會議，若接下來討論順利，經蘇揆柏板，會儘速對外說明，不排除在週四院會討論， 政府會儘快提出方案，尤其是相對急迫的觀光業，可趕快提出做法把傷害降至最低。

至於特別條例定不定，她表示，行政院的態度是開放的，早在武漢肺炎爆發時就已開始討論，當時也預見有紓困需求，已沙盤推演並請相關部會提出方案，蔡總統已指示行政院可評估定特別條例、編定特別預算，蔡總統指示後，政府已針對觀光、農業可能帶來的衝擊進行整體評估，有立委要提案排審， 行政院都尊重立法院 ，政院也在盤點相關政策， 也經一段時間討論，一旦拍板將會對外說明。

此外，對於工商業紓困，Kolas表示，有可能在下一波進行討論。

(中時 )