美國總統川普明天將提出2021年度預算案，擬增列支出，以對抗中國與俄羅斯的經濟威脅；並將大砍外交援助經費，削減社會安全支出。

根據華盛頓郵報（Washington Post）取得的預算案摘要文件，川普政府放棄10年內彌平預算赤字的長期目標，轉而把目標延長到2035年以前。

根據政府資深官員表示，2021年度預算案歲出4.8兆美元，歲入3.8兆美元。預算中增列支出，以對抗來自中國與俄羅斯逐漸擴大的經濟威脅。

另外，有關外國援助支出，川普在去年度預算案中曾設法刪減，但遭國會強烈反對，而未能達成目的。

資深官員表示，2021年預算案將大砍外國援助款21%，也刪減社會安全預算。

2021年度將編列基礎建設支出1兆美元，民主與共和兩黨都曾表示這筆預算要列為優先項目。美國11月將舉行大選，朝野兩黨力拚白宮大位與國會掌控權，今年內雙方都不太可能同意完成重大立法。

資深官員證實，10月開始執行的2021年度預算案，將增加國防支出0.3%，至7405億美元。另根據媒體報導，2021年度預算案將削減非國防支出5%。

(中央社)