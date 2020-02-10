台灣14歲血友病男童滯留大陸，月初未能搭上首班武漢包機返台治療，但每周急需施打特殊藥劑才能續命，未料藥物在8日已用罄，經台商、海基會、高醫等單位合作下跨海伸援，順利在10日凌晨將藥送給這位小病友。

高醫院長侯明鋒指出，該男童罹患第8凝血因子缺乏的重型血友病，因合併第8因子抗體，須注射「雙特異性單株抗體」藥劑；男童1月19日跟隨媽媽到大陸湖北省荊門市探親，出發前曾到高醫血液病防治中心打了1劑，另備了3劑去大陸，未料因新冠肺炎疫情，無法返台就醫。

侯明鋒表示，這款藥是去年健保署才核准的新藥，目前大陸並無此藥，備用藥物只夠維持至8日，若斷藥恐危機生命，家屬憂心忡忡，透過管道請求醫院協助，經衛福部及健保署核准，但父親沒健保卡，醫院站在人道立場，特別通融提供2劑藥物應急，由父親帶回去。

高醫特殊血液病防治中心主治醫師林佩瑾表示，男童從小在高醫接受治療，去年12月起使用皮下注射雙特異單株抗體治療， 每周注射1次 預防出血。一旦中斷治療，恐釀關節、甚至全身出血的危險性。國內罹患第8凝血因子缺乏的重型血友病約上千人，但合併第8因子抗體占少數。

(中時 )