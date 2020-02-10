效力巨人隊的台灣好手陽岱鋼，9日在隊內紅白戰中首次以一壘手身分亮相，守備沒太大問題，反而是打擊手感不如以往，連2戰狂吞三振、沒有安打。連監督原辰德都說，「有些擔心他。」日媒透露其實陽岱鋼自己也很著急，不但在賽後獨自揮棒練習，還怒捶軟墊發出巨大聲響。

今年在教練團安排下，陽岱鋼從熟悉的外野轉任一壘手，不過巨人隊沒有固定一壘手人選，有不少選手都想卡位，將與陽岱鋼競爭。昨日巨人紅白戰，兩隊的「第五棒、一壘手」分別是陽岱鋼與中島宏之，都是隊中年長球員，又互相是競爭關係，難免被大家拿來比較。

不過昨日陽岱鋼3打數沒有安打，還有一次雙殺打，反觀中島有敲出二壘打的長打表現，第2打席選到保送。原辰德向日媒表示，中島狀況不錯，反倒擔心陽岱鋼的打擊。

日媒《zakzak》就報導陽岱鋼不為人知的舉動，他賽後直奔室內練習場，繼續用發球機和T座持續揮棒長達40分鐘，且在練習結束後，他獨自撿回散落在地上的球時，還能感受到他的自責，他不斷用拳頭打向附近的軟墊發洩，打擊室迴盪的聲音很悲傷。

陽岱鋼是為了增加出賽機會才豪不猶豫接受轉守一壘的任務，他也明白若是沒有把握機會，恐怕出賽數會直線下降。

(中時 )