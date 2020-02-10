雲朗觀光集團旗下雲品國際（2748）受惠適逢春節連假及尾牙宴會旺季，2020年1月合併營收「雙升」創2.85億元新高，惟新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，公司對首季營運轉趨審慎保守，將藉機優化體質、多管齊下開源節流，盼疫情趨緩後的遞延訂單及旅遊需求回升，能挹注今年整體營運。

雲品2020年1月自結合併營收達2.85億元，較去年12月2.44億元成長達16.88％、較去年同期2.68億元成長6.53％，改寫歷史新高。公司表示，旗下日月潭雲品受惠春節連假及國旅秋冬遊補助延長挹注，配合旺季優化訂房結構，春節整體住房率逾9成，帶動整體平均房價表現。

此外，雲品1月館外餐飲事業及外匯需求暢旺，頤品新莊館、新店北新館承攬工商尾牙及婚宴活動桌數較去年同期明顯增加，配合拓展「君品Collection」宴會平台業務效益顯現，均帶動1月合併營收改寫歷史新高。

不過，1月底台灣出現新冠肺炎確診案例，受疫情消息影響，雲品旗下部分住房訂單及館外餐飲業務的企業春酒訂單，均出現取消或遞延狀況，喜宴訂單的取消或延期則較少。由於目前仍難預測疫情後續發展，預期對整體產業及雲品均有很大衝擊，對首季營運轉趨審慎保守看待。

雲品與母公司雲朗對此積極落實消毒防疫工作，除對進出旅客、員工及廠商測量額溫，並在各出入口放置乾洗手機，公共區域的電梯、手把及電話等用具均定時消毒，客房內採用大型醫療級紫外線殺菌機，第一線服務同仁及後勤單位執勤時均全面配戴口罩。

雲品表示，將與顧客溝通訂單遞延，以減少企業客戶取消春酒對營運造成影響，此預期疫情減緩後，可望出現一波用餐宴席與住宿的需求產生。此外，日月潭雲品5、6樓的第二期客房翻新計畫，將由原訂的年中提前動工，並進行集團旗下飯店細部裝修及保養清潔，提升飯店競爭力。

雲品指出，雖然首季對市場狀況轉趨保守看待，將藉此機會持續優化服務與產品，以多角化業務布局深耕國旅市場，同時多管齊下開源節流，期盼在疫情趨緩後陸續完成遞延訂單，配合旅遊需求回升，能加大未來成長動能、擴大市占率。

(時報資訊)