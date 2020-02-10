新冠肺炎病毒疫情延燒，導致經濟不確定性攀高，使觀望資金持續湧進債券停泊，摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，不僅公債殖利率全線走低，債券基金買氣也再獲加持，上周超過160億美元流入債券型基金，換言之，自去年初以來，整體債券型基金周周都獲得國際資金青睞。

陳若梅指出，相較於公債，投資級企業債不但擁有較低的波動度，亦提供相對較優質的到期收益率，近期股市擺動幅度加大更加突顯其投資優勢，觀察上周流入債券型基金的資金當中，高達120億美元(逾七成)皆流入投資級企業債，反映現階段資金對該類基金的偏好程度。

不過，陳若梅強調，單單投資任何一種債券，都無法滿足債券投資人所有的投資需求；投資級企業債基金雖有波動度較低的優勢，收益率卻常不及高收益債和新興債，反觀廣納全球逾1600檔收益標的的環球債券收益型基金，三年波動度不僅近似投資級企業債券基金水準，更只有高收益債基金的1/2，提供的收益率卻逼近「高收益債和新興市場債」，最能幫債券投資人兼顧波動風險之餘，還能爭取長期收益。

(時報資訊)