廣華-KY(1338)1月合併營收為4.74億元，年減27.05％。廣華-KY表示，雖目前大陸新冠肺炎疫情延燒對整體經濟帶來嚴峻的考驗，復工後的狀況皆須待2月10日後幾日才較為明確，但公司仍持續密切留意疫情發展情況，配合車廠同步積極恢復生產並採取即時全方位的因應措施以做充分的準備，包含員工管控、工廠全面消毒、防疫措施準備等，目前農曆年前庫存可應對車廠復工需求，公司也已與供應商、客戶密切聯繫協調訂單後續出貨時程，以期順產後產能分配，盡速拉升各生產基地產能稼動率。

第1季向為出貨天數較少，加上短期大陸新車銷售市場因新冠肺炎疫情而造成負面衝擊影響。廣華-KY觀察整體訂單僅是遞延目前並未取消，車廠將以加班或調班方式補回產能，另一方面，公司為降低人事與運營相關成本，各生產基地過去二年已積極致力於製程自動化，因此，產能稼動率有望隨著主要客戶拉貨力道而盡速回升。

(時報資訊)