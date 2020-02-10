大陸地區自今天起陸續復工，大立光電(3008)東莞廠區亦在今天正式復工，不過受到大陸地區客戶延後至2月10日以後陸續復工，工作天數減少影響，大立光預估，2月拉貨動能將較1月下滑。

大立光主要廠區在台灣，台灣共有13個廠區，其中9個為自有，4個為承租，主要以生產手機鏡頭塑膠鏡片為主，東莞廠則是以玻璃鏡片研磨為主，東莞廠配合當地政府因應新冠肺炎，與廠區位於廈門的玉晶光(3406)一起延至今天復工。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，年成長22.34%；由於大陸地區客戶延後復工，2月工作天數減少，大立光表示，2月拉貨動能將較1月下滑。

大立光因新廠空間已填滿，積極啟動新廠建置，大立光執行長林恩平在日前表示，公司現有的三塊土地都將在今、明兩年動工，除已公告即將動工興建的台中工業區4200坪用地，2019年購進的7400坪用地現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，餘下的3500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建。

(時報資訊)