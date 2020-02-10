AMD日前推出最新64核心的處理器，各家主機板廠商都紛紛針對TRX40系列主機板進行BIOS更新，以提昇對新處理器的相容性。技嘉科技(2376)今天宣布全系列TRX40系列主機板的先進電源及散熱設計，搭配最新版本的BIOS，可支援AMD最新AMD Ryzen Threadripper 3990X處理器，發揮AMD最新處理器的極致效能，讓玩家無需擔心更換處理器會遇到的相容問題。

第3代AMD Ryzen Threadripper推出首款64核心的「Ryzen Threadripper 3990X」處理器，帶給專業內容創作者一個可自行 DIY、選購組裝的旗艦平台；Threadripper 3990X已於2月7日上市。

此次Ryzen Threadripper 3990X，其鎖定的不是電競遊戲玩家，而是為「專業創作者與特殊需求」所打造的終極效能怪獸。這類用戶可能是複雜軟體工程師，視覺效果（VFX）專業人士、專業影音剪輯、重度VM使用者。

因應AMD推出最新64核心的處理器，技嘉主機板不但在開發初期便搭載最高16+3相的直出式電源及散熱設計，讓Ryzen Threadripper 3990X處理器的硬體支援無後顧之憂，更在處理器上市之前便做好完整BIOS驗證，並上傳到官網，讓玩家在收到相關訊息的第一時間，便可以透過Q-Flash+這個獨家設計，在不安裝處理器、記憶體的狀況下，用USB隨身碟輕鬆為自己的技嘉TRX40系列主機板更新BIOS，提昇主機板相容性，並能專業驗證下的效能提升及系統穩定性。

(時報資訊)