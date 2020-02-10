暫時停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，船上仍有22名台灣籍乘客及工作人員，當中不乏高齡長者，由於日本政府要求船上人員進行隔離，部分長者的抗高血壓藥等慢性病藥物已逐漸用罄，亟需政府協助，船上我國籍乘客也呼籲政府早日救他們脫離「險境」。

因爆出新冠肺炎確診案例，鑽石公主號郵輪暫時停靠在日本橫濱港，3,000多人自5日起進行隔離管理14天，最快19日才能下船，中央社報導，目前船上仍有約20名台灣乘客、2名台灣籍工作人員。

一名台灣男性乘客受訪時表示，郵輪上有年紀較大的台灣太太亟需降血壓藥，儘管親友已用國際快遞將藥物寄送至船上，但由於是藥物，他們擔心日本海關會攔下，因此盼望我國政府能出面與日本政府交涉，不要阻攔藥物寄達。

該名男性乘客也透露，高齡8旬的父親一直咳嗽，但船醫認為沒有發燒，因此不做新型冠狀病毒的篩檢，只有給予感冒藥，此外父親還有失眠症狀，現在安眠藥快吃完，他對後續情形感到擔憂。

上月一名香港男子下船後確診染上2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎），導致鑽石公主號3日停靠橫濱港隔離防疫，不過後續不斷爆出新病例，今（10）日再確診60例，使得目前郵輪上的總確診病例數上升至130，鑽石公主號已出現群聚感染情形。

日本厚生勞動大臣加藤勝信今日表示，為確認船上3,600多人健康狀況，自5日起全船人員進行14天隔離措施，所有人員必須待在自己的房間。不過加藤也表示，鑒於郵輪上已有多人感染，日本政府正在考慮屆時船上人員下船時再做一次檢疫，不過要對多少人進行篩檢、花多少時間等問題，目前還沒有定論，換句話說，乘客的下船時間有可能再延後，不一定能在19日下船。

受訪台灣男乘客聽聞消息感到灰心，他說原以為19日就能脫離「險境」，他呼籲我政府盡快將船上台灣人接回去，他說船上乘客希望日本政府對所有人進行檢疫，但若是日本沒有能力一次檢測3,600多人的話，他希望由各國政府對各國僑民各自篩檢。

(中時電子報)