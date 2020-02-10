曾帶領醫療團隊成功抗煞的副總統陳建仁今天表示，武漢肺炎病毒可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，亦即持續存在、週期循環的傳染病。建議加強武漢肺炎防治藥物的研發與量產，希望能夠早日研發成功，來確保人類的免受疫災之難！

陳建仁今天在臉書表示，全世界在2003年、2009年和2019年分別面對SARS、H1N1新型流感和武漢肺炎大流行的嚴峻挑戰，這三次大流行造成了在數十個國家，為數眾多的確定病例和死亡個案。

雖然這三種病毒都是透過飛沫或觸摸口鼻分泌物而傳染，但他說，它們的發源地、流行期間、動物宿主、傳染力、致死力、以及防治對策並不相同。

2002年SARS剛流行時，連病原都不知道，只能靠症狀和旅遊史、接觸史來判定「可能病例」，並且利用病例隔離治療，密切接觸者居家自主健康管理來防止疫情擴散。直到冠狀病毒確認為病原後，才以RT-PCR的方法來判定「確定病例」。

由於SARS感染者會發生嚴重症狀、致死率也高，但不發燒就不會傳染，而且要有近距離密切接觸才會傳染，因此SARS病毒的低傳染與高毒力，反而限制病毒的大幅傳染！SARS流行也在2003年7月就完全結束！

2009年的H1N1新型流感才爆發流行，就確定病原是新型豬瘟流感病毒。該流感在墨西哥致死率達2％，在其他國家僅及0.1％。H1N1新型流感的傳染力高，但是致死率低。

陳建仁指出，高毒力的病毒很快致死宿主，無法將自己傳播給其他宿主；毒性低的病毒僥倖存活下來，更容易在人群傳播，提供病毒更多的突變機會！流感病毒不適合在高溫潮濕的環境生存，因此H1N1新型流感在2009年春季發生、夏季疫情降低、秋冬再次攀升！

他說，H1N1新型流感剛開始流行的時候，只有抗病毒藥物（如克流感），卻沒有快篩試劑也沒有疫苗。我們就加強隔離檢疫，讓確定病例和密切接觸者，接受隔離治療和居家自我健康管理，並在機場港口篩檢有疫區旅遊史的旅客，有症狀就立即送醫。

學校也實施325方案，發病的學生務必就醫、在家休養，不要上學去傳染其他同學。如果三天內，班上有兩名學生發病，就全班停課五天。「這樣作雖然無法完全阻絕病毒的擴散，卻有助於延緩流行的快速蔓延」。

等到有了快篩試劑以後，基層醫師利用快篩試劑找出感染者，給予抗病毒藥物治療，既可使病人早日痊癒，也可因降低病人病毒量，而減少傳染給他人的風險。 陳建仁表示，等到有了疫苗以後，我們全面推動預防接種，進一步預防流感的流行。臺灣在H1N1新型流感流行期間，死亡率是全世界最低的第三名，僅次於日本和比利時！現在H1N1新型流感已成為季節性流感病毒株！

陳建仁研判，冠狀病毒也逐漸從低傳染、高致死的SARS病毒，逐漸演變成為高傳染、低致死的武漢肺炎病毒！它可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，換句話說，它可能成為持續存在、週期循環的傳染病。

因應這種「冠狀病毒流感化」的演變，他建議，我們應該要加強武漢肺炎防治藥物的研發與量產，包括快篩試劑、抗病毒藥物以及疫苗等藥物都正在研發當中，希望都能夠早日研發成功，來確保人類的免受疫災之難！

(中時 )