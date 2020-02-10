往年為因應過年伴手禮，蓮霧幾乎會在過年前大產，而今年因過年提早，所以催花也提早，不料卻遇上雨水搗亂，產量比去年同期約少1／4，導致今年的量產期要在2月中旬過後，不過相較量產後價錢崩跌的可能性，農友比較擔心裂果問題影響賣價。

佳冬農會總幹事林淑玲指出，蓮霧農每年必拚過年伴手禮這波買氣，所以都盡可能地調節產期來供應市場，而今年自然也不意外，不料因過年提早而在提早催花時遇上連續雨天，導致催花成功率下滑、產量減少，所以今年的蓮霧延到2月中旬後才開始進入大產。

然而，蓮霧雖在過年後才大量產出，但農友不太擔心影響價格，反倒是怕極端氣候造成的裂果問題，影響更甚。農友說，量多價跌雖是常態，但品質若顧得好，賣價還是能維持平穩，但一旦裂果就很難救，現今氣候變化大，裂果率高達3成多。

農友估算，2月中旬後，蓮霧雖大批產出，但若裂果問題依舊，好果的價錢仍是可以維持平穩，如目前的1公斤250至300塊，所以現在的蓮霧農不怕大產，只怕裂果多。

對此，林淑玲也心有同感，她說，裂果不僅無法外銷，就連內銷都幾乎沒市場，但這非農友不認真照顧所致，實是氣候問題，所以農會正努力研發蓮霧加工品，盼透過另外的銷路替裂果找出路，其實裂果不是不好吃，只因外觀不好看，讓大家不喜歡。

(中時 )