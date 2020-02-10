「學姐」黃瀞瑩因未選上民眾黨不分區立委，轉而回鍋擔任北市府副發言人，並任職媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多一口氣加到6萬1601元，引發爭議。民進黨北市議員王世堅痛批，這有內定之嫌，這顯示台北市長柯文哲是「只要柯喜歡有什麼不可以」，這種「柯即天下」的心態十分要不得。

黃瀞瑩回鍋擔任北市府副發言人，北市府10日更嚴正澄清，黃的職缺是4日開缺到7日止，均依法依程序公告辦徵才，黃是排序第一，但卻被移花接木抹黑。王世堅則表示，政府在人員任用薪資上都有一定的銓敘章法，柯應遵守，公告日期不應僅限3天。

「只要柯喜歡，有什麼不可以！」王世堅怒轟，柯再度延攬學姐就是「柯即天下」的心態，表面招聘了主任研究員，但卻以這麼高薪、還加註限制要有參與市政會議經驗及輿情蒐集的能力，讓沒參加過市政會議、但有相關新聞傳播專業能力的人被排除在外，有內定之嫌，薪資大幅調漲，才會讓學姐的回鍋被詬病。

媒體詢問，柯本來沒戴口罩，還說「看到我戴就知要戴」，豈料隔天就戴，還下令局處長一起戴，如今又不戴。王世堅批評，柯態度反覆，就1個字「壞」，只要不是柯掛名的政策，柯就抵制唱衰搞破壞，柯自認為醫生專業，後來全程戴口罩造成全民恐慌，現在又因受到醫界及輿論反彈脫下口罩，沒中心思想，只想製造個人聲量。

不過，國民黨北市議員羅智強9日則在臉書PO出圖文指，最衰莫過柯與新北市長侯友宜，聽令中央「在外不戴口罩，室內戴」，但綠營想打就打，還不能還手，痛批民進黨「說要戴口罩的是你、説不要戴口罩的也是你，在這美好的817年代不趕快去申請1張民進黨證，恐怕真活不下去了！」

(中時 )