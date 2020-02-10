新型冠狀病毒肺炎再現「受災戶」。原訂2月18日要舉行的保險代理人公會會員大會，因疫情肆虐被迫延期，原訂要進行董監事改選，也被迫往後延，目前規劃可能要延到4月，視當時疫情控制狀況，再決定確切開會時間。

保代公會已完成各區代表改選，先前有意競選理事長的車商保代代表─和安保代總經理白錫潭，與銀行保代通路的新光金保代總經理鐘俊豪，目前初步看來應是由鐘俊豪出任新一任的保代公會理事長，但在未完成會員大會改選前，就是由現任理事長許文通繼續出任理事長。

若鐘俊豪成功當選保代公會理事長，也是罕見由銀行通路代表出任保代公會龍頭，但目前因為新冠肺炎疫情正在蔓延，不宜進行大型聚會，因此原訂要進行的會員大會改選，也被迫延期，原本已進行相關協商的結果，之後是否會再生新的變數？仍要看之後疫情控制後，決定會員大會的舉行日期。

由於不少業務員嚮往獨立作業或可銷售更多家保單的工作方式，再加上銀行保險業績極佳，近年保經代登錄業務員持續成長，但保經公會及保代公會登錄的業務員人數則互有消長，到2019年底，保代公會登錄業務員人數有8萬2,703人，以368人之差暫時領先保經公會的8萬2,335人，主要也是因為銀行保經子公司多轉為銀行保代部門，讓保代業務員人數才再次超越保經業務員。

保代公會理事長許文通已連任一次，依例不得再連任，原訂2月18日保代公會會員大會要改選新任理事長，隸屬和泰汽車集團的和安保代總經理白錫潭原有意競選，但也有另一派保代業者認為車商保代在相關業務上，並沒有兼顧所有保代業者的競爭機會，因此另一派是推舉新光金保代總經理鍾俊豪出馬競選理事長。

在各地區代表選舉完後，原本18日即會有結果出爐，目前應是鐘俊豪當選機率大，但因為新冠肺炎疫情仍未控制住，保代公會決定延後會員大會日期，目前仍未確定何時再舉行。

(工商 )