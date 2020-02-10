中華獨董協會首場經驗交流會將於19日登場，理事長駱秉寬表示，許多獨董學有專長，惟缺乏監督管理實務經驗，也少有正式機會與其他獨董們交流，因而催生這場交流會，並搭配保險研討、法律責任等相關議題；此外，協會開設的「獨董菁英研訓院」也將於26日起開始「單元課程班」，提供獨董自我精進場域。

交流會將由華興電子獨董劉容生擔任引言人，分享獨董專業知識與實務經驗，並增闢時段提供與會者主動分享經驗。駱秉寬指出，藉由意見交流、議題討論，讓獨董學習、切磋及保障本身的權益，更期待能跨領域、不同歷練的獨立董事們相互經驗交流與分享，進而提升獨董專業與凝聚共識。

中華獨董協會並邀請台灣證交所總經理簡立忠，對「最新公司治理藍圖下獨立董事的職能發揮」進行主題演講，並對今年起開辦的董事會、個別董事自我或同儕評鑑，做進一步具體的說明。

除了獨董經驗交流及董事評鑑為19日活動的兩大亮點外，另安排圓桌討論會，由保險安定基金董事長林國彬擔任引言人，討論獨董責任與現有保障等議題。此外，「獨董菁英研訓院」開設的「單元課程班」，將於2月26日起正式定期開課，首場講座邀請中華經濟研究院副院長王健全開講，主題為「（肺炎疫情下）國內外經濟展望、產業情勢分析及風險評估」。

(工商 )