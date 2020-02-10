因應新型肺炎疫情，臺灣銀行宣布自即日起至109年4月30日止，對於受疫情影響致無法如期繳交信用卡帳款的持卡人，開出對四大類對象的卡費延繳措施；其中相較於其他銀行的紓困措施，台銀此次特別新增「居家隔離」亦有30天的緩繳期，至於其他三類型的對象則給予最長90天的緩繳期。

台銀所開出的4大類對象包括了：1、參與救護的醫療人員；2、確診隔離患者；3、因疫情滯留無法回台者；4、其他受疫情影響而自主居家隔離致無法準時繳款的客戶。

臺灣銀行指出，對於上述前三類的對象，將提供新增帳款展延90天繳款的寬限；不過若是先前已使用循環信用的帳款，仍必須按期繳納，但新增帳款獲得緩繳的帳款，則不會滾入循環信用計息。

台銀消金部經理吳美齡指出，在帳單上台銀會特別對舊帳款、新帳款分開列示，新帳款可獲延緩卡費繳納的部分，就不會滾入循環信用計息；而在居家隔離上，考量隔離期間14天，因此這一部分的卡戶，給予30天的緩繳期，但前面三大類的對象，則都給予90天，目前國內銀行給到90天的不多，台銀可說採取最長的期間來緩繳。

臺銀也提醒持卡人，因受疫情影響減少外出，可多利用網路銀行繳款，或台灣Pay行動轉帳繳款，在家就能隨時上網輕鬆繳款；此外，臺銀亦提供申辦信用卡電子帳單及授權帳戶自動扣繳信用卡款加碼回饋優惠方案，持卡人可多加利用。

(工商 )