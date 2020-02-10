韓國人氣綜藝節目《家師父一體》9日播出最新一期，邀請甫獲2019 SBS演技大賞殊榮的人氣演員金南佶擔任本集師父（嘉賓），平時便以活力充沛的熱血形象廣為人知的金南佶，一登場便讓成員們帶上計步器，更自備韓國傳統畫片和踢毽子等遊戲清單來和成員們共度兩天一夜。

在「畫圖猜電影」遊戲環節，金南佶更與成員們展現充分的合作默契，讓他忍不住在節目中表示：「我不該只是來當嘉賓，應該要固定主持啊！」藝能感十足的「金師父」魅力無敵，該集播出後創下近期最高收視8.3%，也瞬間衝上韓國話題熱搜。

除了嘉賓金南佶，節目更安排曾一起出演作品的「坎城女王」全道嬿當本集嘉賓，節目班底梁世炯一聽到招牌的笑聲秒認出是影后全道嬿，驚訝的表示：「這位真的不常出演綜藝啊。」全道嬿身分一公開，便興奮分享女兒是同為班底的李昇基的電視劇迷，還說：「我收過李昇基的親筆簽名。」

李昇基常常是節目亮點。（愛奇藝提供）

李昇基與大前輩的「特別緣分」引來其他成員的羨慕，一旁的陸星材立刻追問：「女兒現在還喜歡昇基哥嗎？」沒想到全道嬿先是沉默以對，引來全場大笑，而後開玩笑解釋：「10幾歲的學生變心很快的。」笑果十足。

(中時 )