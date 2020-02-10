吳念真的《台灣念真情》節目製播3年多，是很多四、五、六年級生溫暖的共同回憶。25年後，由吳念真監製、配音人文紀實節目《真世代》，籌備拍攝長達3年多、田調400多人，走過台灣50處鄉鎮，擷取近200多位台灣庶民的生命故事，以人文紀實方式呈現，由吳念真導演主述，透過故事台灣角落中真實小人物，以他們的生命故事，串連台灣特有的文化質感與庶民樣態。

《真世代》擷取近200多位台灣庶民的故事。（圖／公視提供）

吳念真表示《台灣念真情》收播當年發生921大地震，「當初拍攝的很多地方，人、事、物一夜之間，不見了，大家都在討論消失，特別感嘆的是消失了情感。」他也說：「20多年來，新長出來的台灣樣貌，包括新的世代。每個人都把網路當作生命中無法捨棄的一部分，所以我們期待用新的表達方式，重新去體驗地方的情感。」

吳念真也對節目拍攝子集《心之所在 就是故鄉》有感，他提到台灣第一位考取６張職業駕照的越南新住民媽媽，「個子那麼小，駕照証照一大堆，多麼努力的生活」，他還說：「因為他們可以在這個土地上活下來，活得那麼理所當然、充滿鬥志，我覺得蠻厲害的；當她變成媽媽後，已經沒有哪裡人哪裡人（國界）這東西了。女性的特質就全部出來了。」

他也強調強調《真世代》不是關於「被消失的美好」那種節目，消失只會令人覺得很惆悵，應該找到「被失落的美好」。他形容：「你沒看到，你以為消失了，其實後來發現，是因為你沒有走進去。當記憶再拉回來一次，感情就都融一次，人的情感就是要流動，這才是有溫度的生活。」問他對節目的期許，吳念真表示：「今年選舉結束後，那是一個世代之間非常大的扭轉，一個新的時代興起，一個新的時代、新的看法的興起。」

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(中時電子報)