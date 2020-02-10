台灣在武漢肺炎防疫上屢被大陸打壓，多次被世界衛生組織（WHO）防疫會議拒於門外，隨著疫情持續擴大，WHO終於鬆口台灣可以用「Taipei」名義參與，中央流行疫情指揮中心表示，「因為有簽署保密協議，所以將不進行線上直播」，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，這次的全球研究及創新論壇，將會著重在疫苗和新藥的技術研發上。

台灣在這次武漢肺炎的疫情上表現不俗，卻屢屢被大陸打壓，無法參與WHO防疫會議，除了邦交國為台灣發聲，就連加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及日本首相安倍晉三，都呼籲WHO讓台灣以觀察員身分加入，避免台灣無法獲得最新疫情消息，影響到2300萬人的健康人權。

指揮中心10日表示，目前確定將參與視訊會議，但因這部分有跟WHO簽署保密協議，所以不會進行線上直播。至於台灣會派出哪幾位專家參與？對此指揮中心表示不能透露，而外交部發言人歐江安稍早表示，「近來國際友人強力表達支持台灣參與WHO的聲浪大增，對於WHO研議邀請台灣以線上方式參與，外交部認為這是個好的開始」，政府在未來也將持續爭取實際派出專家學者到場參與線上會議。

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(中時電子報)