屏東酒廠10日率先啟動75度防疫酒精生產線。（屏東酒廠提供／潘建志屏東傳真）

因應新冠肺炎疫情，全台掀起消毒酒精搶購潮，行政院指示台酒、台糖增產75度防疫酒精，屏東酒廠10日率先啟動生產線，至於何時開賣仍要依指示。目前酒廠只能買到95度酒精，酒廠也呼籲民眾不要搶購囤貨，並可依「4酒1水」比例調製。

屏東酒廠表示，酒廠雖已啟動75度酒精生產線，為0.6公升裝，目前已趕出好幾萬瓶，準備包裝後能鋪貨送到全台通路販售，目前仍未開賣，開賣及舖貨時間仍依總公司指示為準，未來還會有0.3公升小瓶裝。

目前酒廠仍有販售95度酒精，每天也有民眾排隊購買，10日供應480瓶，因數量有限，每人限購1瓶，不到1小時就賣完。95度酒精可以「4酒1水」4：1的比例，以礦泉水或過濾水稀釋調製成75度酒精，最具殺菌效果。

屏東酒廠也呼籲民眾，高濃度酒精放在家中有安全上的疑慮，千萬不要買太多囤貨，夠用就好，除了讓更多人能購買，也能保障家中安全，大家一起來。

(中時 )