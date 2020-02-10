濁水溪伏流水工程完工後，豐水期每日可供應噸水，枯水期1噸水。（上益營造提供／許素惠雲林傳真）

雲林林內淨水場因引濁水溪水，濁度較高，台灣自來水公司斥資近2億元進行濁水溪伏流水工程，是中台灣第一個示範點，及時截取地表水經沙礫層過濾做為備用水，提升水質，增加備用水源，未來甚至可能取代集集攔河堰功能，讓濁水溪恢復原貌。

濁水溪伏流水工程去年10月動工，目前正在林內鄉溪段進行，預計明年梅雨季前完工，完成後豐水期每日可供應3萬噸水、枯水期1萬噸。

林內鄉長張維崢指出，伏流水是河川及沼澤底部或側部沙礫層中所含的地表水，約地面以下因7至11米間，懸浮固體物含量少，不必沈澱處理，水質較好，不僅能減少水資源浪費，尤其每逢雨季用水混濁時，能多一個備用水源使用，也不怕枯水期缺水。

上益營造公司總經理簡東崧說，該工程預計明年5月前完工，主要有集水管、輸水路、推進導水管、集水井等工程及交通安衛環保設施等，工程已達30％。集水井約17公尺深，可容納2萬噸伏流水，因採沙礫層自然過濾，不必經過沉沙池，可直接引入儲水池。

簡東崧表示，集集攔河堰攔截水導致濁水溪河床長期枯竭，沿岸深受沙塵之苦，伏流水工程若能持續往中下游開發，要取代集集攔河堰功能，讓河川恢復原貌，指日可待。

(中時 )