行政院長蘇貞昌上午11點主持口罩產能及購買因應會議，行政院發言人Kolas Yotaka下午轉述，因應口罩產能提升，實名制第二波口罩分配，會中初步討論結果，新增產的70萬片口罩將以醫院、基層診所及病性患者、照顧者為優先發放對象，相關政策仍待蘇揆拍板。

Kolas說，由於經濟部的努力，目前口罩每日增產已超過70萬片，日產能已超過400萬片，比起宣布實名制時的320萬日產能已有所提升，會中初步討論優先提供給醫院、基層診所、 變性病患者及照顧者，初步規劃是優先分配給這幾個對象，第一波的實名制已實施4天還有3天，政府將會分析大數據，才能進行第二輪分配政策拍板。

這項由蘇揆主持的會議中，包括行政院副院長陳其邁、行政院祕書長李孟諺、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、中華郵政總經理江瑞堂、疾管署、食藥署、健保署、醫事司都有派員出席。

＃口罩 ＃實名制 ＃第2波

(中時 )