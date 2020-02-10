嘉和國小扯鈴隊，應邀在南投燈會演出。（廖志晃攝）

2020南投燈會閉幕，由於受到新冠病毒疫情影響，重慶銅梁火龍未能登台，加上天氣寒冷及民眾擔心群聚感染，參觀人數約400萬人，比去年減少110萬人！縣長林明溱表示，除了現有3大活動，將在5月策畫新的大型活動，吸引觀光人潮到南投旅遊。

林明溱10日在縣務會議中表示，感謝各單位在燈會期間的努力付出，雖然最受歡迎的銅梁火龍也未能到南投演出，但是，精心規畫的無人機、水舞、火舞及在地演藝團隊的表演都非常精采，受到民眾好評。

南投燈會除了傳統花燈，還推出浪漫的光之庭園、音樂幻彩水舞、浪漫情人橋、夜光花海、彩繪錢鼠、雕塑主題展等，吸引民眾拍照留念，也成為打卡熱點。

水舞展演區則邀請佳吟舞蹈團、曼暉舞蹈團、特技空間、雲火火舞團、即將成真火舞團、嘉和國小扯鈴隊、平和國小太鼓隊、中峰國小神鼓隊、E火舞團、喜裂克文化藝術團、營北國中舞龍隊、溪南國小太鼓隊、先峰職業操槍隊以及竹山國中、中和國小、秀林國小等團體演出，還有高空煙火秀更讓燈會增添驚喜的氣氛。

林明溱表示，南投縣目前全年有3大活動，包括春節期間的南投燈會，9月日月潭萬人泳渡，10月南投世界茶業博覽會，為了吸引更多觀光客，縣府將規畫在5月間舉辦新的大型活動，成為縣內第4大活動；國姓鄉「橋聳雲天」綠雕公園，未來也將推出世界花卉博覽會，會展中心也可規畫更具規模、大型的雕塑展覽帶動參觀人潮，促進南投的經濟發展。

(中時 )