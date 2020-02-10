第5屆埔里跑Puli Power山城派對馬拉松-與森林共舞活動，受到新冠肺炎疫情升溫影響，基於不確定因素存在風險，經埔里鎮公所與承辦單位開會後決定取消，已報名的近5千位選手，主辦單位將在27日辦理退費，因參賽紀念衣和毛巾都已製作，將會依原報名地址配送寄達，退費時會酌扣部分物資及工本費。

埔里鎮公所指出，因為新型冠肺炎疫情不斷升溫，全國相關大型馬拉松活動，如金門馬拉松、高雄馬拉松、台中馬拉松、北馬櫻花馬拉松、新竹城市馬拉松及鯤鯓王馬拉松等活動都陸續決定停辦或延辦，埔里山城派對馬拉松賽事屬規模超過5000人以上大型活動，為避免民眾群聚造成感染風險，經審慎評估決定停辦。

因活動停辦，相關報名費將在2月27日辦理退費，主辦單位也說明，由於參賽跑友紀念衣、運動毛巾等物資已製作，退還報名費中將酌扣部分物資及工本費，但物資會依原報名地址完成配送，如果跑友在3月2日仍未收到退費的匯款，請mail到[email protected]詢問。

埔里鎮長廖志城對原定3月15日舉行的埔里山城派對馬拉松賽事，因新冠肺炎疫情升溫，基於防疫安全，今年不得不宣布停辦，他也感到非常抱歉與惋惜，因選手們的健康與安全比什麼都重要，只好請選手們明年再來參賽了。

(中時 )