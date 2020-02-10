特殊學名藥大廠法德藥(4191)「抗思覺失調症藥」開始供貨給大陸公立醫療機構，1月營收1434萬元，較去年同期大幅成長205.71％，月成長113.93％，創下單月營收新高。隨著取得愈多省份的銷售資格，將可獲得更多醫院的採購訂單，今年月營收可望明顯成長。

抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片(Quetiapine fumarate ER tablet)是中國排名前三大的抗精神分裂症用藥，目前緩釋片僅有原廠藥思瑞康與法德藥子公司佛山德芮可製藥的代思取得藥證，法德藥為市場上唯一國產學名藥，因此保有出廠價格優勢。

法德藥將大陸市場總經銷交給康聯-KY(4144)子公司上海國創醫藥，由上海國創布局大陸各省市3,500多家醫院的行銷通路，快速打開私立醫院、診所、藥局等通路，公立醫療機構則與上海國創合作參與中國各省市醫院採購標案，目前已取得九個省份的掛網公示，可於公立醫療機構開始銷售，現已獲得10家以上的醫院採購訂單，預計3月底前全大陸一半以上的省份可以完成公示，醫院採購標案也會逐月增加。

法德藥位在廣東佛山的里水廠與和順廠均為通過美國FDA及中國NMPA核查的cGMP藥廠，目前兩廠年產能合計約有8億片，產能足以滿足(口奎)硫平緩釋片的銷售成長。因應新冠肺炎病毒防疫工作，兩廠配合當地規定已於2月10日復工，公司將持續密切注意當地疫情，並積極做好防疫工作，復工後也將彈性調配產能及時出貨。

(時報資訊)