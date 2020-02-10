受到農曆春節工作天數減少之影響，電源供應器廠-光寶科技(2301)及台達電(2308)1月合併營收同步較去年12月下滑，其中台達1月合併營收193.31億元，月減14%，光寶科1月合併營收為113.14億元，月減22%，兩家公司大陸廠區均於今天開始復工，未來將逐步拉升復工率，以降低對第1季營運的衝擊。

台達1月合併營收為193.31億元，較去年12月減少14%，較去年同月成長3%。

台達在大陸現有東莞廠及吳江廠兩個大廠區，以及蕪湖廠及郴州廠兩個衛星廠區，其中吳江廠以生產IA、汽車馬達、視訊相關、電源供應器及乾坤的被動元件產品為主，東莞廠則以生產電源零組件及風扇等產品為主，目前大陸廠區佔台達整體產能約70%。

台達吳江廠、蕪湖廠及郴州廠及東莞廠區依各地方政府規定申請復工均順利拿到復工函，並於今天正式復工，不過由於各地方政府全力抑制疫情，對廠區復工要求嚴格，多數廠商今天復工率約在20%到30%，台達表示，公司的返工率還可以，比其他廠商好一點，希望2月底返工率能達到40%到60%。

光寶科1月合併營收為113.14億元，月減22%，年減28%，就各部門來看，資訊產品部門營收佔比達66%，其中雲端運算、網通設備電源管理系統與伺服器機殼，以及AI智慧居家設備電源產品需求尚屬穩定，光電部門1月營收佔比20%，其中受惠於5G、人工智慧及物聯網(AIoT)應用需求成長帶動下，1月營收較前月持平；至於儲存裝置部門1月營收佔比為8%，鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升。

光寶科大陸主要廠區為常州及廣州廠，光寶科表示，兩個廠區均已拿到核准函，並於今天正式復工。

(時報資訊)