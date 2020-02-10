大陸手機大廠小米將於13日在線上發佈新旗艦手機小米10，小米董事長雷軍在社交平台為新機炒熱氣氛，稱小米10「用料超足」，預告該款手機將搭載高通最新驍龍865處理器，同時搭載美光科技全球首款低功耗LPDDR5 DRAM記憶體。市場預計小米10售價將在人民幣3,500元起。

香港經濟日報報導，由於大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，小米10的產品發表會改為「純線上直播」，雷軍形容為「艱難」的決定。他表示，2020年是不平凡的一年，疫情爆發對眾多企業的經營都造成很大影響，上游和銷售方都希望小米不要推遲太久，透過新產品發表，帶動上下游整體良性需求。

報導稱，小米10預計將成為消費者能夠買到的首部驍龍865手機，除處理器性能提升外，內存規格升級亦成為亮點，LPDDR5的數據傳輸速率從上一代的3,200Mbps提升到5,500Mbps，每秒可傳送44GB數據，速度提升50％。雷軍表示，高性能內存可以有效降低雲遊戲延遲，確保AI運算數據實時同步，為5G相關服務做好充分的終端性能保障。

其他手機規格方面，綜合市場消息，小米10將配備6.57吋OLED屏幕，支援SA／NSA雙模5G，三鏡頭分別為1.08億像素主相機+2,000萬像素超廣角鏡頭+500萬像素5倍長焦鏡頭。小米10系列預計於2月14日開賣。

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