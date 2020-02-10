新冠肺炎疫情持續，民眾外食減少，宅經濟商品熱賣，中保科技(9917)旗下復興空廚推出的冷凍調理包，近一個月的銷售量大增數十倍。而網路購物商城，近期的造訪人數及下單量，也是去年同期的數倍。

目前中保科技復興空廚推出的五星級冷凍調理包，包括各式牛肉料理、梅干扣肉、咖哩雞肉、糖醋雞丁、塔香雞肉等品項豐富，也開發素食類的百合猴頭菇燴豆腐、炒三杯鮮菇。

中保科技指出，空廚的冷凍調理包業績自春節以來大幅度成長，其中總裁牛肉麵、紅酒牛肉最受歡迎。在這波新冠肺炎疫情延燒下，復興空廚的各式料理包，因可提供「外食族」多元選擇，可降低到公眾場所外食的頻率，因此大賣。

根據中保科技統計，光是今年1月，冷凍調理包銷售的數量，比去年第一季的總量還多出許多。

而受到宅經濟產品風行、配合疫情居家時間增加，中保科技的網路購物商城，今年1月，無論是上訪人數及下單量，也都是自 2017年4月開始上線以來的高峰。

中保科技的網路商城販售自己集團內的空廚即食料理包、中保電子鎖、潔菌家清潔服務 、夏天時賣「空氣循環扇」。中保科技指出，在疫情發燒下，目前熱賣的商品就是「香蒜脆粒」，由於大蒜的大蒜素對於對於多種球菌、桿菌及病毒有很強的抑制、抗發炎效果，也讓這款零食熱銷。

(工商 )