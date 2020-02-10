東南亞紡織聚落漸成形，外銷訂單減，加上春節假期出貨少，且酯、加工絲價格仍在低檔，國內紗線廠宏益(1452)、集盛(1455)、力麗(1444)、宜進(1457)、聯發紡(1459)等，1月營收衰退率擴大。市場憂，二月疫情衝擊更大，第一季營運恐面臨近十年來低潮。

加工絲大廠宏益1月營收1.14億元，年衰退率44.19%，更是創下11年來單月新低；集盛1月營收6.79%，年減48.95%，也是11年以來單月新低。

1月營收衰退擴大，除了適逢春節假期，工作天數減少，出貨量萎縮，紡纖業者指出，隨著全球品牌廠訂單轉移到東南亞，以及越南、印尼等紡纖供應鏈一條龍生產方式逐漸完整、成熟，台灣紡纖聚酯、加工絲、紗線布廠的訂單漸被東南亞當地供應鏈搶走，造成相關產品價格直直落，營運原本就面臨挑戰。

除此之外，由於中國大陸及東南亞地區近幾年來積極擴充規格、大宗化纖產品產能，原本聚酯、加工絲、尼龍等產品的價格，就處於「易跌難漲」格局。

其中，今年以來的聚酯、加工絲、尼龍等相關產品的報價，市場反映，已是近二年來的低點。 這次新冠肺炎疫情已造成大陸地區紡纖市場需求急速萎縮，下游客戶下單動能幾乎減少三分之一；中國大陸紡纖市場需求預期2月幾乎凍結，更直接影響亞洲地區下游客戶拉貨動能，市場預期，包括宏益在內的國內加工絲廠，第一季的營運衰退幅度勢必擴大。

1月營收1.43億元的聯發紡，年衰退率更高達56.76%，也是近十年來單月新低；在大陸杭州有生產基地的聯發紡，在當地生產線受疫情影響而延期開工、停工，出貨勢必更加減少，預期2、3月的營運所受的衝擊更大。

(工商 )