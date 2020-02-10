《寄生上流》抱走4座奧斯卡小金人，除了打破奧斯卡紀錄外，也改寫了韓國101年影史，舉國狂歡，就連南韓總統文在寅在對抗武漢肺炎疫情之餘，特地在官方推特上發文祝賀，他說：「奉俊昊導演的《寄生上流》在奧斯卡獲得了4冠王，也為導演、演員及劇組工作人員感到驕傲，感謝他們一起克服各種難關，給了全國人民自心與勇氣。」

他補充說明，《寄生上流》以最韓國式的故事打動了全世界的心，他更力讚演員們個性又細膩的表演，加上直中要害的台詞、劇本、剪輯、配樂及美術，都向全球證明了韓國的力量。文在寅說：「自去年在坎城拿下金棕櫚獎後，這次在奧斯卡的傲人成績，都是韓國電影百年來累積的實力，能與世界電影比肩，開啓韓國電影新的百年，真的非常高興！」他最後更拍胸脯保證，為了讓電影人盡情發揮、無憂無慮地拍攝，政府也會傾力相助。

韓國演藝圈更是齊聲慶祝，其中在《寄生上流》客串一角的朴敘俊第一時間更新IG道喜，他與該片演出哥哥一角的崔宇植2人戲外交情好，時常關注彼此動態，這次《寄生上流》成為最大贏家，朴敘俊開心到快瘋掉，更立刻貼出崔宇植領獎時的特寫照，寫道「其實我有看到他擦眼淚」，為兄弟感到光榮。

孔曉振則是亮出自己和《寄生上流》演員們的多張合照，並翻拍奉俊昊上台領獎的畫面，貼文高喊「萬歲！」。正在與李善均合作《檢察官內傳》的鄭麗媛則貼出《寄生上流》的海報，「超開心可以看到檢察官（李善均）在奧斯卡上得獎，真的太厲害！」《寄生上流》已在CATCHPLAY+上架，全台持續上映中。

(中時 )