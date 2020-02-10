由型男樂手嘟嘟、AJ所組成的搖滾雙人組合「JADE」，去年底發行的首張創作專輯《NEMO》，主打歌〈玻璃屋〉因充滿末日感流暢音樂節奏及貼近新世代自我省思的歌詞，一推出即獲得許多歌迷喜愛，連偶像歌手偉晉都被JADE的音樂魅力圈粉，MV也在零宣傳的狀況下，上線不到3周就創下30萬的點閱率。
兩位大男生以〈玻璃屋〉唱出成長過程心聲，日前拍攝MV巧遇寒流，頂著一頭長髮的AJ還因高山狂風吹不停，不斷地吃到自己頭髮，讓嘟嘟笑說：｢好像電影中的東方不敗，超狂！」兩人因為年紀相仿加上個性、喜好也都相近，組團兩年以來幾乎沒有吵過架，彼此感情好到像是兄弟手足般。
講起兩人組團的淵源，嘟嘟和AJ笑說要感謝兩人共同的音樂朋友謝震廷，當時因為合作拍攝謝震廷的COVER系列影片，讓謝震廷意外當起「媒婆」牽起兩人的緣分。推出專輯後，兩人也將在2月27日於NU ZONE 展演空間舉行首次的完整專場演唱會《Need More Live》，索票詳情請上JADE的社群平台查詢。
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(中時電子報)
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