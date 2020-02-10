武漢肺炎肆虐的跡象絲毫不減，陸委會也已經發出通知將中國列為「紅色警戒區」，但仍有民眾從中國回來後沒有自主隔離甚至照常上班！某知名皮件店遭到員工檢舉，主管2日從深圳返台後次日還幫員工上課，不料爆料者隨後卻遭公司資遣，民眾黨黨團總召賴香伶表示，這個資遣沒有道理，事業單位應給勞工復職。

皮件店的胡姓員工指出，主管2日自深圳返台後，3日還幫員工上課，之後也都正常上下班，胡姓員工說明，主管不僅沒有自主隔離，上課時也沒有戴口罩，當天參與課程的員工之後也沒有進行隔離，仍在各大門市上班；但在爆料的隔日，胡姓員工就遭到辭退，公司雖然答應會有資遣費，卻說不出資遣原因，令胡姓員工感到莫名其妙。

賴香伶表示，現在是疫情延燒的非常時期，民眾如有旅遊史都應做好自主管理，這個資遣並不合理，另外，她也強調從疫區返台的人應進行自主健康管理或是居家隔離，並建議衛福部應要有明確的規範並多加宣導，免得造成防疫空窗，大家無所適從。

面對勇敢指控卻遭到資遣，賴香伶也承諾，上一屆國會沒有完成「吹哨者保護」的相關法令，她期待這一屆朝野各黨派能共同推動立法，不要讓檢舉人受到不公平對待。

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(中時電子報)