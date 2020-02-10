種植澳洲茶樹近10年，陳林瑭搭上新冠肺炎防疫風潮，業績成長超過5成，每天忙得樂不可支。（林和生攝）

新冠肺炎疫情蔓延，莫拉克風災後嘗試種植澳洲茶樹的高樹農友陳林瑭，近月來陸續有國內大廠上門尋求合作機會，可望將茶樹精油作為消毒聖品，搭上這波防疫熱潮，他有感而發說：「蹲點近10年，終於有被看見的一刻」。

轉頭看向這約2甲地的澳洲茶樹林，陳林瑭表示，原本這片閒置農地，在八八風災時，因鄰近堤防潰堤，使得水淹近2個月，想要申請造林補助，無奈水退後、補助也沒了。

愛種樹的他找到工研院合作技轉，開始嘗試栽種Melalecca品種的澳洲茶樹，原本適合沼澤地種植的品項，移至屏東，光馴化就花了將近1年時間，後續長成可以製作茶樹精油，堅持原料必須有機認證，且不添加塑化劑、起雲劑等化學原料，當首支產品問世，又花了好幾年。

「但好東西不會寂寞」，陳林瑭說，農曆春節期間，新冠肺炎疫情持續延燒，坊間消毒產品供不應求，近月來就接到3家國內大廠來電，欲購買茶樹精油作為原料，連官網上的產品，都比過去業績提升超過5成。

由於精油製作過程繁瑣，僅能靠人工採收，2甲地、2000多棵樹木，以10個剪手、每天工作10小時計算，需要2個半月才能採收一輪，每人每天採收數量也僅20公斤；雖然工作辛苦，但臉上總是掛著笑容，陳林瑭欣慰地說，十年磨一劍，終於盼到開花結果這一天。

(中時 )