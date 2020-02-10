新冠肺炎疫情延燒，繼陸生後，港澳生也不能來台。大學校長對此嘆一口氣，表示「過去每天像打仗，最後白忙一場」。不過他們也希望，疫情不要再造成開學日變動，否則會大亂；同時，陸生、港澳生不要大幅流失，否則大學會受不了。

實踐大學校長陳振貴表示，因應陸生、港澳生來台需要隔離或居家檢疫，他每天主持會議討論對策，現在都不能來了，「最終白忙一場」。接下來，他呼籲各大學2月25日或3月2日的開學日不要再有變動，並希望台灣持續沒有社區感染，因為一旦嚴重到要「封校」，事情就大條了。

陳振貴說，他們學校有250個港澳生，到目前僅個位數來台，對於沒有來的，學校希望他們持續修課（如遠距教學），以維持住關係，等到5、6月或暑假時，再讓他們補修學分，以趕上進度。他實在不希望這次疫情造成陸生、港澳生的大幅流失。

交通大學代理校長陳信宏表示，他們學校有不少港澳生，但目前回台的很少，學校宿舍足以提供已來台港澳生「居家檢疫」使用。雖然學校提供未來台港澳生遠距教學，但有些課程就是要面對面，因此預期會有學生可能要延畢。

華梵大學有19位港澳生表達要回台，過去兩天也都已經回來了，因此不受影響。校長李天任表示，為了避免「夜長夢多」，他們預作規畫，通知港澳生快快來台，最後證實「這是睿智的決定」。

不過李天任也說，陸生、港澳生不能來台，大學頂多只能撐一學期，希望疫情早日過去，讓台灣、大陸及港澳的教育及學術交流可以恢復正常，否則後續影響實在太大了。

台北商業大學校長張瑞雄表示，他們學校有8個港澳生，還有3人未回台，學校鼓勵他們不要停學，修習世界任何一所大學的線上課程，北商大都會承認學分。

張瑞雄說，陸生、港澳生如果在這一波疫情中流失，公立大學可能還撐得住，但私立大學受到的影響就相當大，因為國內少子化嚴重，境外生若又進不來，對私校將是雪上加霜。

(中時 )