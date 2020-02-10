內門宋江陣20周年，雖然遇上新冠病毒疫情，但仍將於22日開跑。（柯宗緯攝）

內門宋江陣20周年10日舉辦宣傳記者會，表演團體率先演出。（柯宗緯攝）

內門宋江陣20周年，雖然遇上新冠病毒疫情，但仍將於22日開跑。（柯宗緯攝）

內門宋江陣20周年10日舉辦宣傳記者會，市長韓國瑜（中）及市府團隊成員，在夏梅林宋江獅陣師傅蘇威吉帶領下，展示抗疫三招。（柯宗緯攝）

高雄內門宋江陣20周年，今年強碰新冠肺炎，但活動如期舉行，2月22日起跑至3月8日，這次首度舉辦社會組選拔，吸引13組強隊爭逐前10強殊榮，祭出總獎金100萬元；昨記者會更邀請宋江陣頭師傅，傳授抗疫3招式，祈禱國人安康度過疫情難關。

韓國瑜表示，這次在新冠肺炎疫情之際，推出宋江陣格外有意義，今年是2020年，恰逢宋江陣20周年，希望高市整個防疫工作能空前成功，市民朋友健康快樂。他也提到，武術是老祖宗留下來的法寶，應該代代相傳，鼓勵海內外好朋友到內門參觀宋江陣。

觀光局長邱俊龍指出，今年輪到內門紫竹寺主辦，有別於以往，大專院校10組改為表演形式登場，社會組則有全國各地13組好手前來，角逐前10強，每組可獲10萬元獎金，總獎金達100萬元。

邱俊龍表示，內門宋江陣系列活動，由22、23日「文武陣頭拜觀音」打頭陣，歷史悠久的精采文武陣頭共同向觀音佛祖祝壽祈願。2月29日、3月1日、7日、8日共4日「羅漢門迎佛祖遶境」，觀音佛祖出巡由宋江陣及內門各庄其他陣頭共同護駕，祈求新冠肺炎疫情盡速穩定、風調雨順、國泰民安。

邱俊龍提到，今年特別推廣火鶴花、龍眼咖啡、總鋪師等地方物產，並推出特色產業小旅行，另在「國際周」提供外國人體驗畫臉、兵器體驗、COSPLAY等活動。防疫工作第一線工作人員、攤商需戴口罩，公廁等環境加強清消，一切比照高雄燈會，並宣導民眾自主性配戴口罩。

(中時 )