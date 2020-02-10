位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海工廠，今日復工生產，帶動相關概念的港、陸股跟著飆漲。

港股贛鋒鋰業昨日大漲14%，今日再漲13.6%，今收31.25港元，今年以來漲逾60%。此外，比亞迪大漲3.07%，今收47港元，比亞迪電子漲0.92%。

特斯拉2020年1月7日舉辦Model 3交付儀式，正式啟動Model Y項目。贛鋒鋰業是全球最大的金屬鋰供應商，特斯拉也是它的供貨商之一，另外一個大客戶福斯汽車。

陸股部分，模塑科技今漲停(10%)，橫店東磁漲6.62％，精達股份漲4.82％，威唐工業、拓普集團等跟漲。

2月8日上午，上海舉行市政府專題新聞發佈會，介紹上海最新出台的支持服務企業平穩健康發展若干政策措施。發佈會上，上海市政府新聞發言人徐威表示，位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海工廠，定於2月10日復工生產。臨港新片區管委會表示，針對特斯拉等重點生產企業的特點和復工中碰到的實際困難，將全力協調，幫助企業盡快投入生產，能夠正常生產。

(中時電子報)