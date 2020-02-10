土地銀行今日召開行務會議，其中財政部長蘇建榮特別親臨土銀，透過視訊通話向武漢6名台幹人員打氣，一一瞭解6名武漢台幹目前在居住處所的日常情形、身體狀況及開工後因應措施等。

土銀此次在新型肺炎疫情期間召開行務會議，在防疫上則備妥體溫計、感應式酒精手指消毒機及口罩等相關防疫用品，並隔離分流與會人員，採異地同步機制開會。

土銀指出，108年土銀對中小企業放款餘額增加606億元，另外在青安優惠房貸市佔率，土銀也高居第一。

而在海外拓點上，土銀也有新規劃，對此土銀指出，現在已有四個國家位列海外拓點評估範圍，包括印尼、馬來西亞、菲律賓及澳洲等四國均入列。土銀董事長黃伯川也在會中揭示今年土銀的五大發展目標及營運重點，包括了：1、深耕核心業務，提升獲利能力；2、順應市場趨勢，推動數位金融轉型；3、強化經營體質，健全風險管理機制；4、推動海外布局，拓展業務利基；5、強化公司治理，善盡企業社會責任。

土銀總經理謝娟娟則在會中指出，土銀在108年的稅前盈餘達130億元，已是連續第九年稅前盈餘破百億元，達法定預算目標139.77％，逾放比率0.18％，備抵呆帳覆蓋率891.69％，顯示土銀在營運上有兼顧資產品質和經營效能。

(工商 )