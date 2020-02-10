倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日跳空開低，尾盤跌幅收斂下，終場下跌38.74點，跌幅0.33％，收在11,574.07點，櫃買指數同步收黑，終場走跌0.97點，跌幅0.68％，以141.6點作收。

三大法人方面，外資續賣45.39億元，投信續賣12.62億元，自營商轉買9.68億元，外資於台指期貨市場上則同步減碼150口多單，累計淨多單部位為35,908口，心態呈現相對謹慎保守。

全球累計確診病例已突破4萬人，隨著疫情持續延燒，大陸幾乎全面封城，導致10日就算獲准如期復工，預期復工率恐也不足五成，甚至部分工廠開工日期再度延後，在市場擔憂部分產業將面臨斷鏈風險的壓力下，使得台股10日再度開低下探11,423點。

儘管全球及國內景氣2月受到新冠肺炎疫情的衝擊，但在人類醫學快速進步下，相信新冠肺炎的危機很快地就會過去，預期2月應是谷底，未來只要沒有出現不可預知、不可控制、或更新的重大利空產生，遞延至第二季的消費需求可望急速湧現，加上各國政府及央行擴大振興經濟的政策陸續推出，預期全球經濟可望快速止穩復甦，股市也將提前反應。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，三大產品線成長前景樂觀，全年業績同步看旺，10日股價放量大漲，在多方趨勢與法人偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市續漲再創新高的機會可期。

操作方面，現階段正是撿便宜的機會，尤以產業透明度佳、公司營收及業績具成長題材、毛利率、營益率及獲利率能夠持續攀升、具有轉單效應的公司為主，包括印刷電路板（PCB）廠博智，因主要工廠位於桃園龍潭，加上伺服器及工業電腦需求轉旺，帶動元月營收年增47.48％，激勵股價10日放量飆漲停，其餘包括旭富、華擎等個股，逢低皆值得多加留意。

(工商 )