聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，部分企業在大陸廠房無法如期復工，拖累大盤10日盤中一度大跌189.47點，所幸盤中低接買盤進場，終場跌幅收斂至38點，雖尾盤隱隱有弱中透強的味道，但10日的跳空下跌已經破壞底部格局，預期短線將再度進入震盪整理，待大盤站穩11,600點3日才能視為短底成型。

個股方面，本周納入投資組合的大毅，整體被動元件缺工問題未獲改善，預期積層陶瓷電容（MLCC）價格將居高不下，有望吸引資金持續流入。

此外，印刷電路板（PCB）廠的博智交貨端以台灣及東南亞為主，相對不受大陸疫情影響，元月營收創近18個月新高，終場強勢漲停鎖死。至於被動元件族群，短期內因缺工問題無法有效改善，漲價行情可期，本周走勢值得留意。

操作方面，類股漲跌分歧，部分二、三線類股10日表現相對強勢，因此近日以選股不選市為主，同時由於現階段大盤非常容易受到消息面影響，選股上技術面與題材面大於基本面，建議投資人可將黃金、原油、日圓等避險性商品加入投資組合中，降低整體風險。

(工商 )