運達投顧分析師洪任浚認為，一旦台股回到月線之上，行情即進入多頭表態時刻，下有支撐、上有反壓，反彈調節之際，拉回也應勇敢布局。個股方面，本周納入投資組合的神基，強固型電腦獲德國BMW訂單，業績可期。

他指出，中美貿易戰打得最火熱的時候是去年8月，當時美國總統川普要對中國3,000億元的商品課稅，代表蘋果的明星商品都必須課稅，這對台灣的影響相當大，拖累台股兩個禮拜內重挫800點，也覺得全球股市遁入空頭。

不過，從技術面的角度來看，多頭市場緩漲而急跌，急跌會帶來恐慌效應，也會清洗掉市場不安定浮額，融資餘額大幅下降後，待盤勢築底完成，後續高報酬率可期。受到新型冠狀病毒的干擾，恐連帶影響蘋果的明星商品出貨，台股10日再度開低走高，看來已開始進入震盪打底階段。

台股均線還在扣抵高值，且扣抵時間尚有12日，短期內均線不會翻揚，量縮整理過後、等待扣抵值準備扣低時，預期將有爆量長紅來推升台股重返月線。

(工商 )