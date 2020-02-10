華冠投顧分析師吳官隆指出，台股上市及上櫃、陸股幸好都未崩跌，年後被破壞的行情暫時轉為震盪，肺炎疫情似乎不必過於恐慌，短多雖然有壓力，但是向上趨勢不變，10日找尋標的做布局的動作，本周將持續反映市場消息，希望能盡快淡化疫情的干擾。

他分析，美股7日大跌反應疫情利空，道瓊指數大跌277點、收在29,102點，費半指數亦重挫2.37％。陸股為亞股中的重頭戲，市場關注中國開工狀況，目前北京及上海都實施封城，下午盤的上證指數漲0.03％。陸方繼續採取寬鬆貨幣政策，市場認為可能會降準，先前消息是陸方要對美國部分產品實施關稅減半，暫時未得到美方的正面回應，本周將是陸股能否轉強的關鍵，短線只要不再往下，則盤勢相對止穩。

台股方面，防疫概念股10日多見回檔，主因短線疫情未惡化。大盤上半場由跌深的印刷電路板（PCB）展開反彈，中場後則由遊戲股與挖礦概念股帶動而收斂跌幅，尾盤下跌38點、收在11,574點，並留有長下影線。

個股方面，本周納入投資組合的光磊，10日漲0.2元、收22.75元，20日線壓力位於23.8元，KD指標在41.5有意轉強。本周一量增小漲，周二有機會維持強勢格局。

(工商 )