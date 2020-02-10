為了發掘台灣AI新星，高軟園區的新創公司富比庫，舉辦首屆「富比庫校園達人秀」競賽，吸引來自各大專院校共計57組、超過200人報名，歷經數個月的研究與實測，最終10組隊伍闖入決賽，冠軍由國立交通大學的「智慧學院伊滴欸」奪下，獲得獎金10萬元。

首屆「富比庫校園達人秀」，由富比庫攜手國立高雄大學人工智慧研究中心、以及國立高雄大學巨量資料研究中心，共同主辦，指導單位為經濟部加工出口區管理處、AI創新研究中心，協辦單位為國立高雄科技大學、國研院人工智慧產學研聯盟、智慧感知與雲端服務產學聯盟。

富比庫創辦人暨董事長黃以建10日表示，過去5年來，富比庫以建立全球最大的電子資料中心為目標，致力AI技術研發，並結合產官學資源，積極搭建人才培育平台，期盼透過校園競賽，讓學生將課堂知識學以致用，同時傳承富比庫創業與研發經驗，激發創新能量，發掘未來AI人才。

此次競賽題目以實務上常見的圖像與字元辨識為命題，學生可以任何一種程式語言和影像辨識方法，編寫程式碼，決賽現場更公布難易度偏高的3道題目，考驗參賽者，是否能在時間壓力下，提升辨識準確度。

最後，國立交通大學的「智慧學院伊滴欸」奪下冠軍，該隊以影像輪廓檢測技術為主軸，再進一步進行文字辨識與特殊字元辨識，大幅提升辨識準確率，更採用平行運算，大幅縮短運算時間，最終獲得獎金10萬元。

第二名、第三名分別為來自國立高雄大學的「森永杏仁糖」、以及中原大學的「吃飯睡覺打程式」，分別獲得5萬以及3萬元獎金，此外，最佳潛力獎為來自國立中正大學的「圖片辨辨辨」、最佳創意獎由國立高雄科技大學的「馬羚鼠」獲得，各頒發新台幣1萬元獎金，決賽更加碼「最佳簡報獎」，獲獎隊伍為來自國立台北教育大學的「有機種花民國隊」

共同主辦單位代表人、國立高雄大學人工智慧研究中心主任暨資訊工程學系講座教授洪宗貝表示，高辨識準確度是此次競賽的決勝關鍵，因為題目非常多元，且符合實務經驗，學員必須針對不同題型，嘗試各種不同圖像與文字辨識方式。此外，此次競賽更是學生互相觀摩、訓練團隊合作的最佳機會，進一步累積實戰經驗與競爭力。

富比庫共同創辦人暨執行長陳怡婷表示，在開發AI的過程中，肯定會遇到許多技術上的困難與挑戰，我們鼓勵學生在研究與操作過程，保持實驗精神、耐心與熱情。富比庫希望能傳承這5年開發AI技術的經驗，讓學生了解到AI不只是口號，是已落實在業界且推動創新發展的必然趨勢。

(工商 )