李懿、李明川近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享在台灣各地發生的糗事。李懿有次跟妹妹去台南玩，排便順暢的妹妹量大到塞住民宿馬桶，自稱水電工的李懿沒有修好馬桶，反而造成漂浮物外流到整間廁所，最後只能徒手撿起大便丟回馬桶，再跟民宿老闆求救。

更糗的是，李懿有次帶兩隻愛犬到公園散步，結果其中一隻暴衝，加上另外一隻緊張抓著她褲子想往上爬，兩犬合力在大馬路旁把李懿的短褲當場脫了下來，沒想到李懿重新穿好後，轉身一看，後面一整排都是等著接小孩從安親班下課的爸媽，一旁的梁赫群笑說：「從那天開始，爸爸就搶著要來接小孩。」全場聞言笑翻。

李明川則分享，有次接下台南某百貨一場周年慶，是家以SKIN為開頭的品牌，在周年慶期間推出限量紅色組合，所以廠商要求李明川穿上紅色服裝，但他已接50幾場周年慶活動，做到有點昏頭，一上場看到台下櫃姐穿著紅色服裝，便開心大喊：「大家好我是李明川，今天來到S。」一喊完驚覺不對，幸好主持人機靈馬上接話，「也是S開頭的SKINXXX。」李明川聽完對主持人投以感謝眼神，本以為算是他跟主持人之間的小秘密，沒想到進了休息室卻看到客戶拿著提神飲料要他喝，之後再也沒接過該家活動。

(中時 )