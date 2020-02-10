武漢肺炎疫情持續延燒，中國為控制疫情已封閉式管理多個城市，而今日中國大陸的首都北京也難逃一劫，宣布進入管制狀態。面對疫情，基於防疫優先，中央流行疫情指揮中心宣布，2月10日起，暫停兩岸海運的客運直航，視疫情狀況再評估復航。陸委會指出，考量疫情已邁入高峰期，大陸2月7日已宣布80個城市實施「封閉式管理」，10日首都北京也進入「封城」狀態。考量到疫情嚴重性，中央流行疫情指揮中心於4日決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口」，6日起再宣布「國際郵輪禁止靠泊我國港口」，經綜合考量防疫需要，進一步決定自2月10日起至4月29日暫停兩岸海運客運直航。

陸委會說明，目前航行兩岸海運直航的船舶包括：麗娜輪、海峽號及中遠之星。依據目前統計，108年兩岸直航客運量計約25萬人，佔我國兩岸海運客運量228萬人的11%，其餘近9成兩岸海運客運量均經小三通運送。

因為疫情不歇，中央流行疫情指揮中心也公布，10日起所有旅客經中國大陸、香港及澳門經由「轉機」入境臺灣，一律居家檢疫14天，做好隔離保護。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)