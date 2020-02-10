新冠肺炎疫情升溫，「大台房市交易動態資訊平台」發布2月房市月報針對疫情指出，因近年來網路快速發展，交易型態從傳統接待中心走向網路電商，售屋行銷管道也從接待中心的固定據點移至網路即時互動，如若再以科技產品VR加以輔助，在家就能360度實景賞屋已不成問題，SARS與新冠肺炎時期有別，對房市衝擊有限。

大台房市交易動態資訊平台表示，現在看屋甚至能經由網紅製作網路視頻，進行建案的開箱介紹，提升曝光度與行銷力；因此，即便是防疫的特別時期，仍能進行銷售與消費行為，不完全受限於面對面直接接觸的行銷方式，網路崛起之勢不容小覷。

近期台中市建照量已連續四年攀升，2019年再創歷史新高點，主要與建商因應目前剛性需求的低總價門檻，轉推小坪數、戶數多的產品有關；使照量雖無顯著成長，但也維持連續兩年正成長，若再考量預售屋建築完工的遞延期，後續恐有爆量情形，台中市整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主，成交數量比例分別為43.7％與26.8％。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室特助陳孟筠表示，內政部最新公布的2019年全國買賣移轉登記棟數合計30萬0275棟，為繼2014年以來，睽違四年後再度叩關30萬門檻，替房地產業注入了強心劑，但此時卻爆發新冠肺炎，讓人憂心是否會重演當年SARS的動盪期。

大台房市交易動態資訊平台以三個面向分析，當年與現今疫情發生時的條件差異指出，當時的經濟面基本盤較不穩健，SARS的發生成為壓倒市場的關鍵因子；網路快速發展，交易型態從傳統據點走向網路電商，賞屋已不成問題；此外，台灣正處於低利率時代，大眾對於疫情已有一定程度的應變能力，在資訊透明度健全的原則下，較難對市場造成巨大衝擊。

(中時 )