停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪的男乘客爆船上生活環境惡化，1周沒換床單、沒打掃，他代表眾人向厚生勞動省提出陳情書，要求日本政府早日提供支援體制，改善船內的現狀及船務員的應對。

鑽石公主號郵輪集體感染新冠肺炎，至10日已有130人感染新型冠狀病毒。1名日本男乘客透過厚勞省的記者俱樂部向厚勞省遞陳情書，要求以下內容:

1, 自從隔離以來已將近1星期沒換床單、打掃房間，船內生活環境急速惡化，希望早日應對。

2, 因隔離生活長期化，乘客的健康也逐漸惡化，船上沒有提供醫療支援，或說處於醫療完全不充分的狀況。最重要的是實施健康對策，要求派遣醫療專家、護士、保健士等。

3, 連日都傳出有新的感染者，但對乘客卻沒提供充分的資訊，使不安急速升高。船內廣播的資訊極為有限，許多人都要靠船外媒體取得訊息。用社群的人和不用社群的人之間取得資訊的差異大，更加大不安。4, 乘客每天的需求是由船內的服務中心為聯絡窗口來對應，但重症者被放置不管，提出的要求被擱置，故請求設置對應乘客需求的窗口，希望有保健師等專門支援人員。

5, 只以病毒對策為優先考量，欠缺對高齡、身障、宿疾等特別需要照顧的人的顧慮，一直沒有應對。

6, 希望設置可以隨時聽取陳情的窗口。

(中時電子報)