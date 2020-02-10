海邊用餐，背後是著名的七星帆船飯店。圖：業者提供

阿聯酋航空經濟艙備有13.3吋超大機上娛樂系統螢幕。圖：業者提供

阿聯酋航空再次推出廣受好評的杜拜旅遊套裝優惠，台灣旅客可依最低NT$19,999元起的含稅價格訂購台北-杜拜來回機票，隨票附贈兩晚住宿、額外10公斤行李托運限額，以及免費30天杜拜旅遊簽證等多項好康，物超所值的優惠方案，讓台灣旅客盡享更簡便與優質的旅遊服務！

此次優惠購票日期自2020年2月10日至2020年3月3日為止，機票搭乘與飯店住宿期間為2020年2月14日至2020年9月30日。經濟艙票價自NT$19,999元（含稅）起，票價包含梅艾薩姆雅樂軒酒店（AloftMe’aisam）或杜拜南雅樂軒酒店（AloftDubai South）兩晚住宿；商務艙票價自NT$79,999元（含稅）起、頭等艙票價自NT$138,999元（含稅）起，票價包含入住兩晚杜拜馬奎斯JW萬豪飯店（JWMarriott Marquis）或杜拜阿爾賈達法萬豪飯店（Marriott Al Jaddaf）。

本次優惠機票可於阿聯酋航空網站https：／／www.emirates.com／tw購買，付款前輸入優惠代碼「DUBAI20」以預訂免費住宿。飯店提供的房型為單人房或雙人房，不含餐飲。

此外，阿聯酋航空更貼心提供免費杜拜旅遊簽證申請服務，凡於2020年3月3日前完成訂位與開票，並將完整簽證申請表、護照影本和證件照片依規格email至[email protected]，阿聯酋航空將為台灣旅客免費辦理30天杜拜旅遊簽證。

杜拜榮獲旅遊聖經《孤獨星球》2020年最值得拜訪十座城市之一，也是萬事達卡全球景點城市指南列為2019年度全球第四位受歡迎的旅遊城市。杜拜集結了古今文化、全球最高天際線、各項娛樂與休閒景點、迷人的沙漠景致及獨一無二的地貌，不論是初次或再次造訪杜拜，所有旅人皆能在此找到旅行的樂趣。

2020年3月31日前，到訪杜拜的台灣旅客只需出示阿聯酋航空登機證和有效證件，即可在阿拉伯聯合大公國當地500多家商店享有最高7折的購物優惠，購買當地旅遊行程則可享最高5折優惠。旅客也可下載「SkywardsEveryday」應用程式，在杜拜當地超過上千家餐廳、零售、和娛樂場所消費同時賺取Skywards哩程，便可兌換獎勵機票和升等。

不僅如此，2020年2月14日至2020年9月30日由杜拜回程的台灣旅客，更可獲得阿聯酋航空提供的額外10公斤行李托運限額。讓消費者在杜拜盡興血拚，樂趣不受限。

阿聯酋航空致力於在空中提供所有旅客最極致的完美產品與服務，重新為全球75座城市的高端顧客定義飛行體驗，搭乘阿聯酋航空商務艙與頭等艙的台灣旅客可享受A380艙內提供最具代表性的機上貴賓室、水療淋浴間、以及頭等艙私人套房前往杜拜。

由杜拜出發，台灣旅客亦可搭乘波音777，在機艙內享受更多伸展空間和更優質的隱私感受，在柔軟的可平躺式睡床上，一邊使用 23 吋高畫質電視觀賞阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，載有超過4,500個頻道，提供豐富多元的各類熱門電影及電視影集，另外可以一邊嚐盡世界美味與暢飲阿聯酋航空精選美酒。

阿聯酋航空提供的優質服務還不只如此，除了讓旅客在空中擁有飛悅卓越的舒適體驗，在地面上也盡心盡力提供最完善的服務給每位貴賓。商務艙之上的旅客可於世界各地超過 75 個城市享受免費專車接送服務。

經濟艙的旅客可於機艙內享受舒適寬敞的座椅，機上提供的過夜包讓你在抵達目的地時感覺煥然一新。另外，阿聯酋航空精心為與孩童同行的家庭旅客準備兒童餐以及由 100％ 回收塑膠瓶製成的柔軟毛毯，讓小小飛行家能度過一段像在家般的舒適飛行旅程。而多次獲得殊榮的ice機上娛樂系統擁有眾多卡通、動畫和經典迪士尼系列選項，讓孩童在空中娛樂不間斷。

浪漫情人節，2月13日至2月15日，阿聯酋航空於杜拜機場阿聯酋航空貴賓室將供應香氣奔放的Moet＆ Chandon Rosé Impérial香檳，搭配情人節特製蛋糕和甜點。阿聯酋航空各班機亦將提供情人節小點心，2月14日情人節當天所有搭乘阿聯酋航空長程航班的旅客皆可享用阿聯酋航空主廚精心準備的餐後甜點。欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站https：／／www.emirates.com／tw查詢。

優惠包括稅項及燃油附加費。適用於平日出發之航班、設有不適用日期。週末附加費適用。票價以預訂時優惠票價的座位供應情況而定。受條款及細則約束，詳細規定可至https：／／www.emirates.com／tw／chinese／offers／7189486／查詢。

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