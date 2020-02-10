視訊出席世衛防疫會議 政院：本人出席為目標 17:082020/02/10 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政院強調爭取本人出席世衛專家會議(Kolas臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織WHO因應武漢肺炎，將在瑞士日內瓦舉行專家技術會議，外傳我方將以「Taipei」名義視訊與會。行政院發言人Kolas Yotaka表示，我方真正的目標是本人出席會議。 她說，外交部還在交涉中，因為我方的目標是親自出席，真正交涉的點是在這裡，我們想要本人出席，所以這個論壇有沒有受邀出席，要不要視訊、視訊以什麼名義現在都還在交涉中，真正的目標是本人要出席不是要視訊。 (中時 ) #出席 #視訊 #目標 #會議 #名義 也許您會感興趣 推薦閱讀 圓展元月營收雙降 推視訊會議系統搶疫情商機 10:482020/02/06 財經 《資訊服務》防疫需求升溫，訊連雲端「U會議」免費下載 13:412020/02/06 財經 防疫在家上班？ 業者推雲端視訊軟體 18:432020/02/06 財經 元宵夜困寶瓶星 家屬港邊揮手淚喊「爸爸在這邊！」 20:272020/02/08 生活 防疫好夥伴 雲端視訊U會議 免費下載 04:092020/02/09 產業特刊 視訊揮手訴思念 家屬相擁團聚 04:102020/02/09 生活新聞 疫情會議 WHO鬆口邀我視訊參與 04:102020/02/10 生活新聞 新聞早班車》疫情會議 WHO鬆口邀我視訊參與 07:312020/02/10 政治 56歲男星「換過4個老婆」！現任妻子小12歲 他仍不滿足：人生不完美 10:572020/02/10 娛樂 WHO新冠肺炎視訊會議 我將以Taipei名義參加 15:332020/02/10 生活 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 最新民調公布 罷免韓國瑜將成真！？ - 政治 李登輝喝奶嗆到住院....網反應竟一面倒！ - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 病毒殺傷力在擴大 李艷秋嘆：兩岸將越行越遠 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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