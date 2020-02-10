世界衛生組織WHO因應武漢肺炎，將在瑞士日內瓦舉行專家技術會議，外傳我方將以「Taipei」名義視訊與會。行政院發言人Kolas Yotaka表示，我方真正的目標是本人出席會議。

她說，外交部還在交涉中，因為我方的目標是親自出席，真正交涉的點是在這裡，我們想要本人出席，所以這個論壇有沒有受邀出席，要不要視訊、視訊以什麼名義現在都還在交涉中，真正的目標是本人要出席不是要視訊。

(中時 )