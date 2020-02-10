台灣氣立今（10）日公布1月營收8,455萬元，比去年同期減少31.71％。氣立預期只要2月底前，新型冠狀肺炎獲得有效控制，2020年全球經濟仍能維持成長趨勢，自動化產業回到正常需求，氣立今年營運仍可優於去年。

氣立指出，中美貿易戰對整體經濟影響趨緩、產業景氣有復甦的跡象，但今年提前過年，元月工作天數比去年減半，才使得元月營收衰退。惟近期爆發新型冠狀肺炎，氣立位於大陸上海、浙江及深圳三地都有工廠，今日全面復工，生產將採取漸進式復工，初期以處理農曆年前訂單為主，不足產能則調度台灣產線因應，既有訂單將不受影響，氣立也研擬及嚴格落實廠區各項防疫措施，持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府，防止復工後疫情擴散。

氣立強調，現階段，新型冠狀肺炎因素衝擊市場信心，疫情若能在近期有效遏止，氣立仍持續看好5G應用，帶動全新製程對自動化設備的高度需求，以及第二季起自動化設備拉貨期，但成長幅度將略低於去年預期。氣立將密切留意疫情對中國總體經濟的影響幅度，同時也將持續前往各國參加國際工具機械大展，拓展海外市場機會，2020年營運仍維持審慎樂觀態度。

(工商 )